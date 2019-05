00:34 Uhr

Nagelfalle auf dem Spielplatz

Polizei ermittelt jetzt in Stadtbergen

Ein Anwohner machte am Wochenende am Rande eines Spielplatzes in der Doktor-Frank- Straße in Stadtbergen eine unschöne Entdeckung: Unbekannte hatten auf einen Trampelpfad eine sogenannte Nagelfalle ausgelegt. Zwei Bretter, aus denen mehrere Nägel heraus ragten, befanden sich zwischen den Gebüschen auf dem Pfad, der offenbar regelmäßig von Kindern und Hunden genutzt wird. Das berichtete die Polizei am Wochenende.

Über die Hintergründe der Tat kann aktuell nur gemutmaßt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (mcz)

