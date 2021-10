Lkw-Fahrer übersieht in Neusäß beim Abbiegen einen Radler

Obwohl der 36-Jährige das Abbiegemanöver bemerkt und voll abbremst, kann er eine Kollision nicht mehr verhindern.

Einen Radler hat ein Lastwagenfahrer beim Abbiegen am Montag in Neusäß übersehen. Der 49-Jährige wollte mit seinem Gefährt von der Hauptstraße nach rechts in einen Parkplatz fahren.

Dabei übersah er laut Polizei einen 36-jährigen Radfahrer, der neben ihm unterwegs fahr. Obwohl dieser das Manöver bemerkte und voll abbremste, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Lastwagen rollte mit dem hinteren rechten Reifen über den Fuß des 36-jährigen und verletzte ihn leicht. Der Schaden am Fahrrad wird auf rund. 150 Euro geschätzt. (thia)