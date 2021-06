Radfahrer krachen in Neusäß zusammen

Eine Radlerin kracht in Neusäß gegen einen jugendlichen Radfahrer. Beide stürzen und werden leicht verletzt.

Zum Zusammenstoß zweier Radfahrer ist es am Montag gegen 18 Uhr auf dem Radweg an der Neusässer Hauptstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 37-Jährige mit ihrem Rad unterwegs, als ihr ein 15-jähriger Radler auf dem Fahrradweg in falscher Richtung entgegenkam. Die beiden krachten zusammen und stürzten. Sowohl der Jugendliche als auch die 37-Jährige wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig zum Arzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. (kinp)