Neusäß-Täfertingen

vor 46 Min.

Nach Mord in Täfertingen: Bauarbeiter wünscht eine Therapie

Plus Vor dem Augsburger Landgericht hat die Revisionsverhandlung zu einer Bluttat unter polnischen Kollegen begonnen. Um welche Frage es vor allem geht.

Von Michael Siegel

Vor dem Augsburger Landgericht wird eine grausame Tat in einem Wohncontainer in Täfertingen neu verhandelt. Die Tat ist ein Mord in einer Arbeiterunterkunft. Im Februar 2019 hatte dort ein damals 33-jähriger Elektriker seinen ebenfalls erheblich alkoholisierten 24-jährigen polnischen Landsmann umgebracht. Dafür war der Arbeiter im Februar 2020 zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Heimtücke verurteilt worden. Nachdem der Angeklagte Revision gegen das Urteil eingelegt hatte, hob der Bundesgerichtshof es in Teilen wegen Rechtsmängeln auf und verwies es an eine andere Kammer des Augsburger Landgerichts zur Neuentscheidung zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen