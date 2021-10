Neusäß

vor 17 Min.

Tipps von Experten: So kommt der Garten gut durch den Winter

Thomas Haag von der Gärtnerei Wörner in Neusäß kennt sich aus, wenn es darum geht, einen Garten winterfest zu machen.

Plus Der Winter ist für Hobbygärtner eine Herausforderung. Drei Experten aus Neusäß verraten, was jetzt am wichtigsten zu tun ist und wie ein bisschen Farbe im Spiel bleibt.

Von Lisa Weißenberger

Welche Tricks gibt es, damit der Garten auch im Winter ein Hingucker ist? Es ist an der Zeit, den Garten, die Terrasse und den Balkon fit für die kalte Jahreszeit zu machen. Wir haben drei Experten befragt, welche Schritte besonders zu beachten sind und was man dabei falsch machen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen