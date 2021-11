Nordendorf

Gemeinderat sucht nach neuen Regeln für Parkplätze in Nordendorf

Plus Seit 1992 wurde an den Regeln für Stellplätze nichts mehr geändert. Warum eine Voranfrage für ein Haus mit 20 Wohnungen jetzt zurückgestellt worden ist.

Von Josef Nittbaur

Nordendorf rückt enger zusammen, und das hat jetzt Folgen: Der Gemeinderat will neue Regeln für Parkplätze erlassen. Doch der Reihe nach: Bei einer Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage in der Lindenstraße zeigte sich erneut, dass Grundstücke im Ort bei einer Neubebauung wesentlich intensiver genutzt werden als bisher. Eine Entwicklung, die unter dem Stichwort "Verdichtung" in vielen Orten des Augsburger Landes beobachtet werden kann.

