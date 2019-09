vor 21 Min.

Orchester geht im Herbst auf Tournee

Jetzt Karten im Vorverkauf für das Bobinger Ensemble

Das Kammerorchester Bobingen startet bereits jetzt den Kartenvorverkauf für seine diesjährigen Herbstkonzerte. Mit großem Erfolg geht das Orchester in sinfonischer Besetzung mit nahezu 50 Musikern mit einem anspruchsvollen Konzertprogramm seit sieben Jahren auf Tournee.

Die Konzertreihe „Alte Meister“ hatte Vorsitzende Mathilde Wehrle initiiert. Mit den Suiten Nr. 1 und 2 aus „Carmen“ von Bizet und dem Violinkonzert D-Dur op. 35 von Tschaikowsky hat der musikalische Leiter Ludwig Schmalhofer ein neues Programm zusammengestellt. Beim Violinkonzert von Tschaikowsky übernimmt die mittlerweile vielfach ausgezeichnete Geigerin Nathalie Schmalhofer den Solopart.

Das Orchester widmet die Aufführung in der Singoldhalle Bobingen am Samstag, 9. November, um 19 Uhr, dem 50. Stadtjubiläum seiner Heimatgemeinde Bobingen und begrüßt die Besucher vor Konzertbeginn mit einem Glas Sekt.

Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es im Kulturamt (Telefonnummer 08234/8002-36). Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt, benötigen aber aus Platzgründen eine Eintrittskarte.

Weitere Konzerte finden statt am Samstag, den 26. Oktober, 19 Uhr, im Kurhaus Scheidegg (Vorverkauf unter 08381/89555), am Sonntag, 27. Oktober, 18 Uhr im Schloss Höchstädt (Vorverkauf unter Telefonnummer 0172/8255602) und am Sonntag, 10. November, 19.30 Uhr, im Parktheater des Kurhauses Augsburg-Göggingen (Vorverkauf unter 0821/9062222). (SZ)

