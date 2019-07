00:31 Uhr

Per Zufall verliebt

Das Ehepaar Müller feiert diamantene Hochzeit

Am 18. Juli 1959 begann für Hannelore und Harry Müller der erste Tag ihrer bislang 60-jährigen Ehe. Das Paar, das heute in Neusäß lebt, lernte sich ein Jahr zuvor in Neuenstadt am Kocher in der Nähe von Heilbronn kennen. „Per Zufall“, erinnert sich Harry Müller an die Begegnung zurück. Seine Frau Hannelore arbeitete damals in einem Spielwarenladen und er kaufte dort als Kunde ein. Aus dieser zufälligen Begegnung entstanden die große Liebe und eine Großfamilie: Fünf Kinder und fünf Enkelkinder erfüllen das Leben des Paares seither.

Dass beide heute im bayerischen Neusäß und nicht im Norden Deutschlands leben, hängt mit dem Beruf von Harry Müller zusammen. Der Elektriker ist in Mecklenburg-Vorpommern in Neukloster geboren, Hannelore Eckhard, so ihr Mädchenname, in Neuruppin in Brandenburg.

Als Mädchen floh Eckhard aus der damaligen DDR nach Neuenstadt, wohin ihr Zukünftiger von seiner Arbeit versetzt wurde. Dort kam auch das erste ihrer fünf Kinder zur Welt. Die nächsten folgten rasch in den kommenden Jahren. Baden-Württemberg sollte aber nicht lange die Heimat der jungen Familie bleiben. Ab 1966 lebten sie – wieder wegen der Arbeit von Harry Müller – in Neusäß. Und dort blieben sie bis heute und wollen auch dortbleiben, wie das Ehepaar betont. „Unsere Kinder leben nicht weit von uns“, erzählt Harry Müller – ein Glück für die beiden, denen ihre Familie sehr am Herzen liegt. Aber auch ein Glück, das mit dem Tod ihres ältesten Kindes einen Riss erlitten hatte.

Umso wichtiger ist den Müllers die Nähe ihrer Familie. „Unsere Kinder und Enkelkinder sind das Wichtigste, was uns im Leben passiert ist“, betont Hannelore Müller.

Das aktive Paar, das in seiner Freizeit früher viel wanderte oder zum Urlaub nach Mecklenburg-Vorpommern zum Angeln fuhr, genießt heute viel lieber die Ruhe in seiner Neusässer Wohnung und plant schon das nächste Fest: Bald feiert Harry seinen 81. und Hannelore Müller ihren 80. Geburtstag.

Ein Erfolgsrezept für eine glückliche Ehe gibt es bekanntlich nicht, aber einen wertvollen Tipp hat das Ehepaar trotzdem: „Man muss auch mal streiten“, sagt Harry Müller und seine Frau ergänzt: „Aber man muss auch viel Verständnis für den anderen aufbringen.“

Zur Feier des Tages beglückwünschte Neusäß’ Bürgermeister Richard Greiner das Ehepaar zu ihrem Jubiläum. (mells)

