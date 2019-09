vor 40 Min.

Pfarrer Hermle nimmt in Adelsried gerührt Abschied

Abschiedsgottesdienst in Adelsried (von links): Ex Dekan Karl Kraus, Pfarrer Herbert Hermle und Provinzial Reinhard Gesing.

Mit einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet sich der Seelsorger in den Ruhestand. Nur mit Mühe kann er seine Tränen unterdrücken.

Mit einem feierlichen Gottesdienst mit den Konzelebranten Karl Kraus (früherer Dekan) und dem Salesianer-Provinzial Reinhard Gesing verabschiedete sich Pfarrer Herbert Hermle von der Pfarrei Adelsried. 17 Jahre hatte der beliebte Salesianer-Pater gewirkt. Die Vereine mit ihren Fahnen- abordnungen sorgten für ein stimmungsvolles Bild in der voll besetzten Kirche.

Seine wohl letzte Ansprache in Adelsried, in der er das Wort „Glaube“ in den Mittelpunkt stellte, begann Hermle mit dem Satz: „Eucharistie bedeutet Dankbarkeit“. Auch er sei dankbar für die 17 Jahre in Adelsried. Nach der Messe dankten Gesing, Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann für die politische Gemeinde, Hubert Vogele für den Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung, Sebastian Bernhard für die Adelsrieder Vereine und Dominik Mayr für die Junge Union und die Adelsrieder Jugend.

Gereimte Dankesworte für den Einsatz

Kantor und Kirchenpfleger Franz Brechenmacher sang für den Kirchenchor ein Solostück. Musikalisch wurde der Gottesdienst von den Geschwistern Amelie, Milena und Martin Kalkbrenner gestaltet. Bei Hedwig Rabold, der Haushälterin von Pfarrer Hermle, die den Zweigverein Adelsried des Frauenbundes gegründet hatte, bedankte sich Helga Zott in gereimter Form für deren Einsatz während ihrer Adelsrieder Zeit.

Beim Stehempfang im Bürgersaal, den die Adelsrieder Musikanten umrahmten, verabschiedete sich auch der Männergesangverein Viktoria zur Freude von Pfarrer Hermle mit dem „Don Bosco Lied“. Dass der Seelsorger auch mit einem weinenden Auge Abschied nimmt, war daran zu sehen, dass er am Ende sichtlich gerührt Mühe hatte, seineTränen zu unterdrücken.

Seinem Nachfolger, Pater Thomas Payappan, wünschte Pfarrer Hermle alles Gute und stets eine glückliche Hand. Herbert Hermle selbst will sich nun mit seiner Haushälterin in Ilvesheim im Kreis Mannheim in einem ehemaligen Pfarrhof zur Ruhe setzen. (es)

