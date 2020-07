00:31 Uhr

Pfeilschütze bleibt in Klinik

Das Urteil ist gefallen

Die Tat hatte vor einem Jahr in der sommerlichen Ruhe in Nordendorf für großen Schreck und Aufsehen gesorgt: Ein Mann hat von seinem Balkon aus auf zwei Männer, die beruflich zufällig des Weges gekommen waren, mit Pfeilen geschossen und seine Opfer schwer verletzt. An mehreren Verhandlungstagen ging es vor allem um die Frage, ob der Nordendorfer ins Gefängnis oder in die psychiatrische Klinik kommt. Gestern fiel das Urteil.

Das Augsburger Schwurgericht hat den 35-jährigen Nordendorfer am Donnerstag auf unbestimmte Dauer in die Psychiatrie eingewiesen. Die Attacke am 28. August 2019 wertete das Gericht als versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung, aber nicht mehr als versuchten Mord. Wie die Begründung für dieses Urteil lautet und wie der Nordendorfer und sein Anwalt es aufgenommen haben, lesen Sie auf "Seite 33

