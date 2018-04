12.04.2018

Pflanzen wechseln den Besitzer

Tauschbörse auf dem Wochenmarkt

Die Pflanzentauschbörse des Bund Naturschutz ist mittlerweile eine feste Einrichtung in Neusäß geworden. Diese nicht kommerzielle, auf Tauschbasis und freiwilligen Spenden beruhende Aktion der Ortsgruppe Neusäß des Bund Naturschutz findet jedes Jahr an zwei Samstagen im Frühling statt.

Der erste Termin in diesem Jahr ist am Samstag, 14. April, von 8 bis 12 Uhr auf dem Neusässer Wochenmarkt am Volksfestplatz. Eine zweite Tauschaktion folgt am Samstag, 21. April, zur gleichen Uhrzeit. Da viele Gartenbesitzer überzählig gewordene winterharte Stauden, Ableger und Kräuter oft wegwerfen, sollen diese über die Tauschbörse anderen Gartenliebhabern zukommen. Zum Tausch können abgestochene Gartenpflanzen, eingeschlagen in Papier oder in Kartons, mitgebracht werden. Wer nichts zum Tauschen hat, kann Pflanzen gegen eine Spende zugunsten des Bund Naturschutzes erhalten. Das Treffen von Hobbygärtnern soll auch dazu dienen, neue Pflanzen kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und Tipps für Pflege oder Vermehrung zu erhalten. Informationen bei Familie Langenecker unter Telefon 0821/481549. (AL)

