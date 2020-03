vor 18 Min.

Pioniere in der Edelstahlrohrfertigung

Die Bucher GmbH aus Westendorf geht auf eine Dorfschmiede in Ostendorf zurück. Was der Großvater einst begann, führt Klaus Bucher heute als modernen Industriebetrieb fort

Von Steffi Brand

Heike und Klaus Bucher haben vor etwa 20 Jahren die vorerst letzte Generation der Firma als familiengeführtes Unternehmen eingeläutet. Seit 2001 führt das Paar die Bucher GmbH in Westendorf. Nachwuchs aus familiären Reihen gibt es nicht. Denkbar wäre die Kooperation mit einem anderen Hersteller oder die Übergabe des Betriebs an einen Metallbauer irgendwann einmal.

Doch darüber will sich das Paar heute noch keine Gedanken machen. Lieber kümmert sich der 52-jährige Chef darum, wofür er bekannt ist: Edelstahlkaminsysteme, die direkt vor Ort in Westendorf gefertigt werden. Weil zum Kamin auch ein Ofen gehört, wurde das Angebot 2006 dann noch durch ein Kaminofenstudio ergänzt.

Seit dem Jahr 1997 hat der Betrieb seinen Sitz im Westendorfer Industriegebiet und sich damit auch für eine deutliche Erweiterung des Unternehmens entschieden. In dem Betrieb, den Klaus Buchers Großvater im Jahr 1929 als Dorfschmiede im Meitinger Ortsteil Ostendorf gegründet hat, wurden früher Landwirtschaftsgeräte entwickelt. Einst wurden Installations- und Spenglerarbeiten angeboten, bevor sich bereits in den Sechzigerjahren abzeichnete, was heute das Kerngeschäft des Unternehmens ist. Damals wurden in Ostendorf Schornsteinteile gefertigt und Schornsteine errichtet. Als erste Firma im süddeutschen Raum fertigte und verbreitete der Familienbetrieb damals starre Edelstahlrohre. Sie bilden bis heute die Grundlage jeder Schornsteinsanierung.

Auch räumlich hat sich einiges verändert. Aus dem 1000-Quadratmeter-Betriebsgelände in Ostendorf, dem die Buchers im Jahr 1997 aus Platzmangel den Rücken kehren mussten, ist mittlerweile eine Produktionshalle mit 1400 Quadratmetern geworden. Die Lagerhalle, die sich daneben befindet, misst 720 Quadratmeter.

Dort lagern Edelstahlrohre und Formteile in verschiedenen Durchmessern. Etwa 70 Prozent der Waren, die die Firma Bucher vertreibt, haben ein Standardmaß und können deswegen auf Vorrat produziert werden. 30 Prozent sind individuelle Einzelanfertigungen, mit denen die Kunden gerne zu dem Fachbetrieb kommen – auch wenn die Fertigung nicht selten für Verwunderung sorgt, wie Heike Bucher erklärt, die vor etwa 20 Jahren noch den Plan hegte, Englisch- und Spanischlehrerin zu werden: „Für viele scheint es nahezu unbegreiflich zu sein, dass wir ein Bauteil schnell vor Ort umsetzen können.“ Doch genau das ist mit dem Team aus acht Personen möglich. Sie arbeiten in der Produktion des Familienbetriebs, und das zum Teil schon seit vier Jahrzehnten. Verarbeitet wird korrosionsbeständiger Edelstahl in der Güte V2A und der höherwertige V4A in allen rauchgasführenden Bauteilen. Geliefert wird der Edelstahl in großen Coils, das sind aufgewickelte Metallbänder, mit circa zwei Tonnen sowie als Tafelblech. Letzteres kann dann mit dem Laser geschnitten werden, der auch den Beschnitt von feinen Konturen millimetergenau ermöglicht.

In der Produktionshalle in Westendorf werden Edelstahlkamine für Sanierungen und für Neubauten gefertigt – und zwar im Verhältnis 50 zu 50. Beinahe unsichtbar bleibt nach Abschluss der Arbeiten eine Sanierung, bei der in einen bestehenden alten Schacht das neue Bucher-Edelstahlrohr eingesetzt wird. Neue Kamine sind hingegen meist sichtbar und werden außen am Haus montiert. „Das spart Platz im Innenraum“, erklärt Klaus Bucher.

Auch wenn es viele Maße von der Stange gibt, gibt es in Westendorf noch viele Individuallösungen, was die Maße und die Optik der Bauteile betrifft. Die sogenannten Lamellenhauben für Lüftungsanlagen, die ebenfalls in Westendorf gefertigt werden, sind ein gutes Beispiel hierfür, denn sie können auch auf Maß gefertigt werden. Im Umkreis von etwa 100 Kilometer vertreibt die Firma Bucher ihre Edelstahlkaminsysteme, hauptsächlich an Kamin- und Heizungsbauer.

Seine Profession hat Bucher einst in einem Ausbildungsberuf erhalten, den es heute gar nicht mehr gibt. Der 52-Jährige hat Feinblechner gelernt. Wer ebenso fit in Feinblechtechnik werden möchte, wie man es bei Buchers heute ist, der muss eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker mit Fachrichtung Feinblechbautechnik absolvieren. Und noch eines hat sich mit den Jahren geändert: Während sich der Chef einst mit Tennis- und Squashspielen fit gehalten hat, übernimmt das nun das neueste Familienmitglied: ein quirliger, lebensfroher Hund, der Herrchen und Frauchen mächtig auf Trab hält.

Themen folgen