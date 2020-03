vor 35 Min.

Premiere für die Weltverbesserer in Langweid

Wie im ehemaligen Bahnhof neue Ideen entstehen

Kohlenstoffdioxid (Co2) ist nicht per se schlecht, sondern von Beginn des Lebens an ein Treibstoff der Natur. Doch zu viel davon schadet dem Klima und dessen Veränderungen gehen uns zunehmend an den Kragen. Mit einer kurzen Info rund um den menschlichen CO2-Abdruck startete Benedikt Gleich in den ersten „Weltverbesserer-Freitagabend“ im buch7-Kulturbahnhof Langweid.

Der Geschäftsführer des Bahnhofs gab damit den Startschuss zu lebhaften Diskussionen unter den gut 20 Klimainteressenten im ehemaligen Wartesaal. Abwarten wollen die Aktiven allerdings nicht mehr, sondern Strategien zum Verkleinern des eigenen Anteils am Klimadesaster finden.

Kann Verzicht das Problem lösen oder muss es noch mehr Förderung und Verbote „von oben“ geben? Dazu gingen die Meinungen an diesem Abend auseinander. Weitermachen wie bisher sei keine Option, denn wenn alle Menschen so leben würden wie wir, dann bräuchte es nicht nur den einen, sondern gleich zwei oder drei Kopien unseres blauen Planeten, zeigten die von Gleich präsentierten Zahlen. Haben wir nicht, also was tun?

Wer Steaks anstatt Kartoffeln isst, produziert damit als Fleischesser zehnmal so viel CO2 wie der Vegetarier. Auch beim Strom greift der Faktor zehn im Vergleich von Energie aus fossilen oder regenerativen Quellen. Dagegen ist das Bestellen von Waren gar nicht so schlecht wie gedacht. Wer mehr als fünf Kilometer mit dem Auto unterwegs ist, um etwas einzukaufen, fährt die Klimabilanz im Vergleich zum Paket ins Minus. Allerdings stimmt die Rechnung nur dann, wenn nicht ein Teil der Bestellung gleich wieder den Rückweg antritt.

Rund zwölf Tonnen des klimaschädlichen Gases produziert der Durchschnittsdeutsche im Jahr. Mit mehr als 4,5 Tonnen, die dabei auf Konsumgüter entfallen, lohnt es sich, genau hinzuschauen, ob eine Anschaffung wirklich sein muss. Aus zweiter Hand, getauscht oder auch geteilt geht doch ebenso gut, kannten die Weltverbesserer viele Beispiele, wo gespart werden kann.

Dabei entstand auch gleich ein Resultat des ersten Abends fürs Klima: Gemeinsam mit ein paar Investoren würde der buch7-Kulturbahnhof gerne ein Lastenrad anschaffen, das dann für den großen Einkauf ausgeliehen werden kann. Wer dabei sein möchte, kann sich beim Team vom Kulturbahnhof melden. Am Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr gibt es im ehemaligen Langweider Bahnhofsgebäude Kaffee, Kuchen und Ansprechpartner für immer willkommene Ideen. An jedem letzten Freitag im Monat sollen künftig Strategien für ein gutes, nachhaltiges Leben im Mittelpunkt stehen. (sdk)

Näheres zum persönlichen CO2- Abdruck gibt es beim Umweltbundesamt: https://uba.co2-rechner.de/

