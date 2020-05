vor 18 Min.

Programm-Übersicht: Diese Filme laufen im neuen Gersthofer Autokino

Am 27. Mai startet das Autokino auf dem Festplatz in Gersthofen.

Plus In Gersthofen eröffnet das erste Autokino im Raum Augsburg. Die Betreiber vom Augsburger Liliom-Kino wollen fast jeden Tag einen anderen Film zeigen. Das Programm in der Übersicht.

Von Sören Becker

Endlich weht wieder ein Hauch von Hollywood durchs Augsburger Land. Auf dem Gersthofer Festplatz startet am 27. Mai das neue Autokino, betrieben von den Inhabern des Liliom-Kinos in Augsburg. Gezeigt werden echte Klassiker, bayerische Komödien und auch überraschende Filme. Das Programm in der Übersicht.

