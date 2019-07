24.07.2019

Rathausplatz unter Dach und Fach

Zur großen Stadtjubiläums-Theaterproduktion „Brandner Kaspar“ hat der Gersthofer Rathausplatz einen Sonnen- und Regenschutz bekommen. Dieser bleibt auch für das Stadtfestival Kulturina stehen

Von Gerald Lindner

Wenn das große Open-Air-Stück „Brandner Kaspar“ auf dem Gersthofer Rathausplatz über die Bühne geht, wölbt sich ein „magischer Himmel“ über dem Geschehen. „Magic Sky“ heißt nämlich das mobile Dachsystem, das die Theaterzuschauer vor Regen und eine Woche später die Kulturina-Besucher auch vor Sonne schützen soll. Doch kurz entschlossene Theaterfreunde haben Pech gehabt: Gestern Abend meldete das Kulturamt, dass alle drei Vorstellungen bereits ausverkauft sind.

Die Konstruktion sieht filigran aus, hält aber laut Firma Unwettern durchaus stand. Zunächst haben Ouch Glockner und seine Kollegen eine kreisrunde Traverse zusammengeschraubt. Acht dicke Betonplatten sorgen für das nötige Fundament und die Stabilität auch bei Wind. An diesen Betonplatten fest verschraubt werden acht Säulen, die das Dach schließlich tragen sollen. Diese werden durch die Traverse gesteckt. An ihnen wird das Dach hochgezogen. 700 Quadratmeter misst die überdachte Fläche.

Doch nicht nur die Arbeiter der Fachfirma sind auf dem Rathausplatz aktiv: Vertreter der Kol-La, des Zusammenschlusses von Kolpingsfamilie und Faschingsgesellschaft Lechana, helfen tatkräftig mit. Die Kol-La fungiert als Veranstalter der Jubiläumsproduktion anlässlich der Stadterhebung Gersthofens vor 50 Jahren. Unter den Helfern ist auch der Leiter der Gersthofer Sing- und Musikschule, Robert Kraus. Durch einen Hut vor der brennenden Sommersonne geschützt, packt er ebenfalls mit an. Spielleiter Herbert Lenz ist mit einem Kasten Mineralwasser zur Stelle.

Die Säulen reichen aufgestellt bis zur Höhe des Dachs über dem Stadthallenfoyer. Gegen Mittag wird eine kreisrunde, weiße Kunststoffmembran hochgezogen und wölbt sich wie eine helle Zirkuskuppel über den Rathausplatz: Der Rathausplatz ist auf voller Breite des Rathaus-Neubaus beschattet.

Am Boden ist rund um die mobile Dachkonstruktion ein Bauzaun aufgestellt. Er begrenzt zum einen während der Aufstellung des Dachs die Baustelle, damit die Menschen, die neugierig bei den Arbeiten zuschauen, nicht gefährdet werden. Zum anderen bildet er während der Proben für „Brandner Kaspar“ und für Aufführungen die „Wände“ des Zuschauerraums. Denn für die drei Vorstellungen des „Brandner Kaspars“ wurden Karten für nummerierte Sitzplätze verkauft. Nach den Theatervorstellungen soll der Zaun wieder abgebaut werden, denn die Auftritte auf der großen Rathausplatzbühne während der Kulturina sind kostenlos und die Besucher haben freien Zugang. Kerstin Gaipl-Härle von der Stadtverwaltung kontrolliert den Bauzaun. Sie stellt sicher, dass zwischen dem Rathausgebäude und dem „Theaterplatz“ ein genügend breiter Durchgang bleibt, dass zum Beispiel Menschen mit Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühlen problemlos durchkommen.

Weil sie unter das Dach passen musste, fällt allerdings die große Bühne auf dem Rathausplatz etwas kleiner aus als in den vergangenen Kulturina-Jahren. Dennoch finden dort während des Stadtfestivals die Auftritte der größeren Bands, aber auch am Samstag und Sonntag Darbietungen der Vereine statt.

In den vergangenen Monaten haben die Akteure eifrig den „Brandner Kaspar“ geprobt. Dabei sind nicht nur viele Aktive, die sonst bei den Kol-La-Faschingssitzungen auf der Bühne stehen. Auch Darsteller des Theaters Gersthofen und Vertreter der Vereine machen mit.

Heute wird die Bühne aufgestellt. Am Abend wird es ernst für die Spielleiter Herbert Lenz und Manfred Lamprecht. Denn sie müssen das, was sie in einer Gersthofer Gewerbehalle einstudiert haben, nun auf die „richtige Bühne“ bringen, auf welcher andere Bedingungen herrschen. So gibt es heute Abend die erste Probe. Am morgigen Donnerstag folgt dann die Generalprobe. Da sollte alles sitzen, damit die Premiere am Freitag, 26. Juli, ab 21 Uhr reibungslos über die Bühne gehen kann. In diesem Zusammenhang ist auch das Verständnis der Anwohner im Gersthofer Stadtzentrum gefragt. Anlässlich der Proben und Aufführungen des Freilufttheaters „Brandner Kaspar“ vom Donnerstag bis Sonntag, 25. bis 28. Juli, wird die Bahnhofstraße zwischen Rathauskreuzung und Brahmsstraße jeweils in der Zeit von 20.45 bis 24 Uhr vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Donauwörther Straße, Brucknerstraße sowie Händelstraße und umgekehrt.

