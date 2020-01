vor 23 Min.

Regionale Anbieter stellen aus

Am Sonntag findet in Nordendorf eine Messe mit vielen Attraktionen statt

In Nordendorf findet am Sonntag, 19. Januar, die „Regionalmesse 2020“ statt. Von 10 bis 17 Uhr stellen sich 32 Unternehmen aus dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf vor. In der Turnhalle, der Schule sowie auf der Fläche davor und im Bürgersaal haben Besucher die Möglichkeit, regionale Unternehmen kennenzulernen und sich beraten zu lassen.

Das Angebot ist weit gestreut: Unter anderem präsentieren sich Garten- und Landschaftsbauer, Versicherungen sowie Unternehmen aus der Fitness und Gesundheitsbranche. Aber auch Bäckereien und Cateringfirmen haben einen Stand auf der Messe. Zudem informiert Konstantin Schorr von der Hundeschule um 13.30 Uhr über den richtigen Hundekauf. Um 15.30 Uhr folgt ein Vortrag des Fitnessexperten „Bewegungswille“ über Integrales Kinesio-Tapen im Sport.

Im Außenbereich haben Besucher die Möglichkeit, Wohnmobile und das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Blankenburg zu begutachten. Ebenso bietet eine mobile Sauna Zuflucht bei kalten Temperaturen. Auch für Kinder ist etwas geboten. So können sich die kleinen Besucher eine Modellflugausstellung anschauen, im Flugsimulator mitfliegen und sich an der Carrera Rennbahn austoben. Für Erwachsene gibt es im Außenbereich eine Cocktailbar. Veranstalter ist Michael Thalhofer, Zweiter Vorsitzender der CSU-Nordendorf. (mells)

