Unbekannter fährt in Rommelsried gegen einen Pflanztrog

Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 19.30 Uhr an einem Grundstück in der Straße Am Herzogberg. Der Schaden am Trog beträgt rund 100 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900. (thia)