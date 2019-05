vor 47 Min.

Sänger werden geehrt

Antonie Krenz (25 Jahre), Emmi Kaiser und Heinz Wiener (40 Jahre), Brigitte Pröll (60 Jahre) und Josef Dreher (65 Jahre) für ihren Dienst in der Musica sacra ausgezeichnet.

Wer will beim Projektchor dabei sein?

Ehrungen rund um die Kirchenmusik gab es bei einer Maiandacht in der Pfarrei Sankt Clemens Herbertshofen. So wurden Antonie Krenz (für 25 Jahre), Emmi Kaiser und Heinz Wiener (für 40 Jahre), Brigitte Pröll (für 60 Jahre) und Josef Dreher (65 Jahre) für ihren Dienst in der Musica sacra ausgezeichnet.

Als Dank bekamen die Geehrten eine Urkunde des Amtes für Kirchenmusik der Diözese Augsburg und einen Gutschein von Chorleiter Christoph Stiglmeir überreicht.

Der nächste Auftritt des Chores wird der Firmgottesdienst am 12. Juli sein. Dazu wird ein Projektchor gebildet, der Lieder aus dem neuen geistlichen Liedbereich singen wird. Bei dem Projektchor können alle Interessierten dabei sein.

Die erste gemeinsame Probe findet am Freitag, 31. Mai, um 19.30 Uhr im Pfarrheim in Herbertshofen statt. (AL)

