09:50 Uhr

Sattelzug bleibt an geparktem Auto hängen

Der Auflieger schwenkte in einer Kurve in Zusmarshausen zu weit aus. Dabei wurde ein Opel Corsa beschädigt.

Ein 54-jähriger Sattelzugfahrer hat in der Arnulfstraße in Zusmarshausen am Mittwoch gegen 16 Uhr in einer Kurve einen geparkten Opel Corsa an dessen hinterem linken Kotflügel beschädigt. Laut Polizei schwenkte der Auflieger in der Kurve zu weit aus. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

