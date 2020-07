25.07.2020

Schüler befassen sich mit Rassismus im Alltag

Mittelschule Diedorf greift aktuelles Thema auf. Urteile hinterfragen

Der Begriff „Rassismus“ begegnet uns aktuell in den Medien gehäuft. Die ganze Mittelschule Diedorf widmete sich deshalb eine Woche lang dem Thema „Rassismus im Alltag“ mit verschiedenen Schwerpunkten. Die Klassen arbeiteten an selbst gewählten Themen wie „Was ist Rassismus?“, „#blacklivesmatter“ und „Rassismus in der Sprache“. Aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemievorschriften hielten sich zwar interaktive Gestaltungsmöglichkeiten in Grenzen, trotzdem sind die Ergebnisse der einzelnen Klassen bemerkenswert und laden ein zum Hinterfragen eigener Einstellungen und festgefahrener Urteile. Auch die Auseinandersetzung mit dem Thema „Freiheit“ im Rahmen der Anne-Frank-Zeitung war für die Klassen spannend und lehrreich. Die Plakate entstanden im Rahmen des Anne-Frank-Tages am 12. Juni 2020. Die Ergebnisse aller Klassen wurden eine Woche lang mit einer Ausstellung in der großen Aula präsentiert. Die Klassen nahmen die Einladung an, auch die Arbeiten ihrer Mitschüler zu studieren, Gedanken auf Plakaten festzuhalten und an einer Abstimmung teilzunehmen, ob das Wort „Rasse“ aus dem Grundgesetz entfernt werden soll. Auch 2021 planen Lehrerin Anita Schmölz und Jugendsozialarbeiterin Lisa Paul wieder eine solche Ausstellung mit den Klassen. (AL)

