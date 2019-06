vor 7 Min.

Schüler feiern Fest der Kulturen mit Musik und Speisen

An der Dinkelscherber Grund- und Mittelschule lernen die Kinder die Herkunftsländer der Schüler näher kennen

Ein Fest mit internationalen Gästen und kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt feierte die Grund- und Mittelschule Dinkelscherben. Die Idee zu diesem „Fest der Kulturen“ entstand im Rahmen eines Erasmus-Projekts, das in diesem Schuljahr an der Schule stattfindet. Koordiniert wird das Projekt, das sich mit der Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund beschäftigt, von Lehrerin Simone Eisenbarth.

Der Tag begann damit, dass die Schüler aus fremden Kulturen ihr Herkunftsland in den Klassen vorstellen durften. Je nach Schwerpunkt ergab sich so ein Programm an musikalischen, tänzerischen oder regionsbezogenen Beiträgen und Präsentationen, das den Kindern interessante Einblicke in die Lebensweise ihrer Mitschüler bot. Zum offiziellen Teil danach traf sich die Schulfamilie in der Aula. Kinder aus den Klassen zwei, drei und vier sangen das Volkslied „Bruder Jakob“ in den unterschiedlichen Sprachen der Schüler.

Eine Überraschung war die Performance von Ayman Etlah. Er präsentierte einen ägyptischen „Tanoura“-Drehtanz. Beeindruckend, wie der Tänzer mithilfe seines farbenfrohen Umhangs und verschiedener Folklore-Utensilien stets neue Choreografien im Tanz hervorzauberte. Ungarisches Flair brachten die Schüler der vierten Klasse in die Schule. Vollendet wurde die Darbietung durch Geigenspiel ungarischer Folklore. Zum Abschluss des erfreuten die Schüler der sechsten Klasse mit dem Gospel „Amazing Grace“, ehe eine Gruppe rumänischer Schüler mit einem Gebet in ihrer Herkunftssprache das internationale Büfett eröffnete. Speisen aus allen Herkunftsländern der Schüler standen bereit, um bestaunt und verspeist zu werden. (AL)

