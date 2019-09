Schulen im Augsburger Land kämpfen gegen die Plastikflut

Plus Zum Schulanfang gibt es zwar auch viele Materialien ohne Kunststoffe. Letztlich aber können die Schulleiter im Augsburger Land nur an die Eltern appellieren.

Bucheinbände, Heftumschläge und Spannmappen – für den bevorstehenden Schulanfang werden wieder Unmengen an Kunststoffprodukten eingekauft. Doch muss das sein?

„Ich denke mit Schrecken an diese Plastikflut“, sagt eine, die es wissen muss: Susanne Bühler von Schreibwaren Hörtensteiner in Fischach beschäftigt sich mit diesem Thema nicht nur von Berufs wegen. Auch bei ihr wächst das Problembewusstsein. „Ich frage mich schon, was der Einzelne gegen diese Plastikvermüllung tun kann“, sagt sie. In den letzten Jahren seien unzählige Heftumschläge, Bucheinbände, Schnellhefter und Spitzer über den Ladentisch gegangen. „Alle Gegenstände aus Plastik“, stellt Susanne Bühler bedauernd fest. Ihrer Meinung nach reicht die Schülerbewegung Friday for Future alleine nicht aus, um die Kunststoffflut zu verebben. Es müsse auch gehandelt werden.

Grundschule setzt sich Monatsziele

Ein Thema, das auch Helen Stroh-Streicher bewegt. Die Rektorin der Grundschule Kutzenhausen appelliert, Materialien zum Schulanfang möglichst plastikfrei einzukaufen. Im Unterricht hat sie bereits darauf hingewiesen. „Wir setzen uns Monatsziele und richten hier das Augenmerk unter anderem auf Wiederverwertung und auf die Vermeidung von Plastikmüll“, berichtet sie.

Zudem greifen sie und ihr Lehrerteam das Thema bei Elternabenden und in Elternbriefen immer wieder auf und sensibilisieren die Erwachsenen, ihren Kindern bei der Eindämmung der Plastik- und Müllflut Vorbild zu sein. „Wir schlagen umweltfreundliche Produkte vor, fordern aber nicht rigoros die Einhaltung“, erklärt sie. Letzteres stehe nämlich der Schule nicht zu.

Spitzer und Lineal aus Holz oder Metall

Kein Freund von Plastik ist auch die Leiterin der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach, Elisabeth Kick. Im letzten Elternbrief hat sie sich für einen plastikfreien Schulstart stark gemacht. „Wir wollen dazu beitragen, dieses Problem nicht noch unnötig zu verschärfen“, betont sie. Ihre Ideen: Spitzer und Lineal aus Holz oder Metall, Radiergummi aus Naturkautschuk, Bunt- und Bleistifte ohne Lackierung, Wachsmalkreiden mit Papierhülle statt in Plastikschieber sowie Schlampermäppchen aus Leder oder Stoff.

Doch damit sind die Vorstellungen von Elisabeth Kick noch nicht ausgereizt. Sie plädiert für Schnellhefter, Ordnerregister und Umschläge aus Pappe oder Papier. „Schulbücher lassen sich wunderbar in Packpapier einbinden“, meint sie.

Im Bereich Essen und Trinken empfiehlt sie Brotzeitdose und Trinkflasche aus Edelstahl beziehungsweise aus Glas. „Sicher haben auch die Eltern noch Ideen, wo ihr Kind persönlich auf Plastik verzichten kann, ohne einen Nachteil zu haben“, resümiert die Rektorin. Für das neue Schuljahr ist auch ein Umwelttag mit Schwerpunkt Plastikvermeidung geplant.

Die Plastikflut ist kein Tabuthema

Beim Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß ist die Plastikflut ebenso kein Tabu. „Ausgehend von der Initiative einzelner Schüler wird im Verlauf des neuen Schuljahres im Rahmen der ‚Justus-Zukunftswerkstatt Umwelt- und Klimaschutz’ ein Konzept entwickelt, das auch zur Plastikvermeidung und zum Recycling beitragen soll“, teilt Schulleiter Stefan Düll mit.

So wollen die Schüler unter anderem die Verwendung von Refill-Systemen prüfen und Plastik bei Schulartikeln vermeiden. Unterstützung erhalten sie dazu von der Schulleitung. Zugleich räumt der Oberstudiendirektor ein, dass es in diesem Bereich noch Einiges zu tun beziehungsweise nachzuholen gebe.

Umdenkungsprozess ist noch nicht angekommen

Susanne Bühler bejaht dies. Das Umdenken dauere noch. Überhaupt ist sie der Auffassung, dass der Umweltgedanke früher viel präsenter gewesen sei. Dabei denkt sie an ihre eigenen Töchter im Schulalter vor rund 15 Jahren. „Da wurden die Hefte und Bücher in buntes Packpapier eingebunden“, erzählt sie. „Auch wurden mehr UWF-Hefte gekauft als heute“. Dabei sei damals das Umweltschutzpapier wirklich noch total grau und hässlich gewesen.