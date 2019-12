Senioren-WGs sind nicht für jedermann geeignet

Die Vorwürfe über die Verhältnisse in einem halben Dutzend Senioren-Wohngemeinschaften haben für besondere Aufregung gesorgt.

Wie die Verhältnisse nun wirklich waren oder sind in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften, über die wir diese Woche mehrfach berichtet haben, das ist eine Frage, über die am Ende gar juristisch entschieden werden könnte. Liegen hier persönliche Verfehlungen vor oder liegt der Fehler ganz einfach im System?

Schwer verständlich jedenfalls ist, dass für die ambulanten Wohngemeinschaften offenbar Mindeststandards fehlen, die unerlässlich sind, um die Bewohner vor schwarzen Schafen zu schützen in einer Branche, in der eines garantiert ist: eine Nachfrage, die größer ist als das Angebot.

Kontrollen sind ohne Zweifel auch in Zukunft wichtig

Das wird allen Prognosen nach auch so bleiben und damit ist leider auch eine wichtige Voraussetzung gegeben für all das persönliche Elend, das sich hinter dem Wort „Pflegenotstand“ verbirgt. Gesetze, Verordnungen, Kontrollen sind deshalb ohne Zweifel auch in Zukunft wichtig.

Ebenso wichtig aber ist – das zeigen die Ereignisse dieser Woche ebenso – persönlich verantwortlich zu handeln. Senioren-Wohngemeinschaften sind nicht für jedermann geeignet, das wurde in dieser Woche mehrfach betont. Danach sollten alle Beteiligten dann aber auch handeln und für sich Grenzen ziehen.

