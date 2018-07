19:00 Uhr

Sie sind die Aufsteiger

Nadja und Michael Mayer (Inhaber AHA GmbH), Daniela Scholz (Marketingleiterin AHA) und Walter Eschle von der Stadtsparkasse Augsburg freuen sich über den zweiten Platz der AHA GmbH in der Kategorie „Aufsteiger“ beim Bayerischen Gründerpreis 2018.

Platz zwei beim Bayerischen Gründerpreis für die Aha GmbH. Mit sechs Mitarbeitern ging es los

Raum- und Lichtkonzeptionen inklusive Planung sowie komplette Bauausführung – dafür steht die Aha GmbH aus Gersthofen. Die Kunden, in erster Linie Bäckereien, Konditoreien und Gastronomien, werden umfassend begleitet. Bestätigt wurde die außerordentliche Leistungsfähigkeit des jungen Unternehmens nun durch die Jury des Bayerischen Gründerpreis 2018, die Aha mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Aufsteiger“ auszeichnete. Knapp vor den Gersthofern siegte das Unternehmen Method Park Holding AG.

Mit einer Schreinerei fing alles an

Aha-Inhaber und Geschäftsführer Michael Mayer war begeistert: „Die Anerkennung der hochkarätig besetzten Expertenjury ist eine grandiose Bestätigung unserer Arbeit in den vergangenen Jahren.“

1997 gegründet, hat sich die Aha aus einer Schreinerei zu einem Full-Service-Partner für Unternehmen aus der Lebensmittelbranche und dem Einzelhandel entwickelt. Umgesetzt werden Raum- und Lichtarchitektur für Bäckereien, Confiserien und Feinkostanbieter, für Einkaufscenter bis hin zu Kinowelten. Im Jahr 1997 von Inhaber und Geschäftsführer Michael Mayer als Schreinerei mit sechs Angestellten gegründet, hat sich der Mittelständler zu einem kompetenten Partner in ganz Deutschland sowie dem angrenzenden Ausland entwickelt. Über 2000 Projekte wurden vom mehr als 100 Mitarbeiter starken Team realisiert. Waren und Produkte der Kunden sollen in Perfektion dargestellt werden.

In der hauseigenen, über 7500 Quadratmeter großen Produktion werden unter anderem Mobiliar, Beleuchtungselemente, Präsentations- und Verkaufstheken gefertigt. Darüber hinaus zählt die Aha nach eigenen Angaben zu den innovativsten Unternehmen im Einsatz von Steuerungstechnologien von Lichtstärken und -farben über Elektrotechnik bis zur Integration von Audiosystemen.

Der Bayerische Gründerpreis wird im Umfeld der Unternehmerkonferenz in Nürnberg von den bayerischen Sparkassen verliehen. Gewürdigt werden damit Erfolge beim Aufbau von Unternehmen. In der Vergangenheit waren mehrfach Unternehmen aus dem Augsburger Land nominiert. So landete vor drei Jahren eine Firma aus Vogelsang, die einen Fußentlastungsrollator entwickelt hat, auf Rang drei.

Die Auszeichnung für sein Lebenswerk ging an Dehner-Chef Albert Weber

Die Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt in diesem Jahr Albert Weber aus Rain, der aus der einfachen Saatguthandlung seiner Eltern das Garten-Center-Netz der Dehner Holding aufgebaut hat. In mehr als 40 Jahren hat er den Familienbetrieb zum Marktführer in der grünen Branche entwickelt.

Dehner ist heute ein Konzern mit mehr als 5500 Mitarbeitern, 130 Garten-Centern sowie Onlineshops in Deutschland und Österreich. Die Dehner Holding gibt ihren Erfolg durch soziale und nachhaltige Projekte und Initiativen, die das Unternehmen ins Leben gerufen hat, auch wieder an die Heimat zurück. Dazu gehören Hilfsprojekte genauso wie die Gründung des Dehner-Blumenparks, das Engagement für die „Gärtnersiedlung Rain“ oder die Mit-Initiative für die Landesgartenschau 2009 in Rain.

