So fällt die erste Bilanz zur Corona-Teststation in Emersacker aus

Vor allem Grundschüler lassen sich an der Teststation in Emersacker auf Covid-19 testen. Neues gibt es auch vom Mansardengebäude und vom Breitbandausbau.

Der Breitbandausbau in Emersacker war jetzt noch einmal Thema im Gemeinderat. Außerdem ging es um die Arbeiten am Schulgebäude und am Mansardengebäude am Schloss. Zudem berichtete Bürgermeister Karl-Heinz Mengele Aktuelles von der Teststation in der Schulturnhalle in Emersacker.

Die Covid 19-Schnellteststation der Gemeinde Emersacker, die am Sonntag in der Schulturnhalle in Betrieb ging, wurde sehr gut angenommen. Das berichtete Bürgermeister Karl-Heinz Mengele jetzt in der Gemeinderatssitzung. 68 Personen hätten das Angebot eines Schnelltests angenommen. Ein Großteil davon seien Grundschüler gewesen, für die ein spezieller Zeitblock reserviert war. Das ehrenamtliche Team habe gut zu tun gehabt, sei aber mit dem Ablauf zufrieden gewesen, hieß es. Auch die Zusammenarbeit mit dem Wertinger Apotheker Johannes Riesinger funktioniere gut. Mengele sah im Hinblick auf die Entscheidungen in der Landes- und Bundespolitik die Einrichtung des Schnelltestzentrums als richtigen Schritt. „Im Holzwinkel sind wir mit Testangeboten an verschiedenen Tagen gut aufgestellt“, so Mengele.

So gehen die Arbeiten am Mansardengebäude voran

Die Bauarbeiten im Mansardengebäude im Schloss schreiten voran. Derzeit sind Handwerker mit Heizung und Sanitäranlagen beschäftigt. Außerdem wird von einem Zimmerer der Treppen- und Trockenbau vorbereitet. Sobald die Witterung es zulasse, sollen die Außenputzarbeiten und der Anstrich des Teilgebäudes erfolgen, erklärte Bürgermeister Karl-Heinz Mengele.

Das Mansardengebäude in Emersacker wird renoviert. Foto: Simone Kuchenbaur (Archivbild)

Die Ergebnisse der Markterkundung für den Breitbandausbau liegen vor. Je nachdem, wie viele Bürger sich letztendlich für einen Glasfaseranschluss entscheiden würden, läge der Eigenanteil der Gemeinde bei 350.000 bis 400.000 Euro. Bürgermeister Mengele will aber vor einer Entscheidung noch auf Auskunft eines weiteren Unternehmens warten, bei dem die Gemeinde keinen Eigenanteil zahlen müsste.

Im Moment sind nur Viertklässler in der Schule

Aus der Grundschule berichtete Mengele, dass aufgrund der Inzidenzzahlen im Landkreis nur die Kinder der vierten Jahrgangsstufe im Unterricht seien. Eine Entscheidung im Finales des Deutschen Schulpreises habe es noch nicht gegeben. Mengele informierte weiter, dass im Herbst mit einer weiteren Klasse zu rechnen sei. Die Entscheidung käme aber recht kurzfristig, sodass der Umbau des Klassenzimmers bereits jetzt in Angriff genommen werde. Spätestens im Schuljahr 2022/23 werde der zusätzliche Raum in jedem Fall benötigt. Außerdem bekommt das Schulgebäude eine neue Schließanlage.

Der Gemeinderat änderte die Satzung zur Verleihung von Ehrungen. Die Verleihung von Bürgermedaillen für außergewöhnliche Leistungen und besondere Verdienste für die Gemeinde ist künftig nicht nur an Bürger aus Emersacker, sondern auch Persönlichkeiten, die ihren Wohnsitz nicht oder nicht mehr in Emersacker haben, möglich.

