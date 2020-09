vor 34 Min.

So sieht es im neuen Fischerheim von Thierhaupten aus

Plus Eine eigene Räucherkammer und bester Blick auf die eigenen Fischgründe: Im neuen Fischerheim in Thierhaupten schlägt der Herz der Fischer höher.

Von Laura Gastl

Durch die große Fensterfront fällt der Blick hinüber auf den Klosterweiher. Grün eingebettet in Schilf liegt er da; auf seiner Oberfläche lassen sich Stockentenund Blässhühner treiben. Über diese Idylle erhebt sich das Thierhauptener Kloster. Am angrenzenden Brunnenwasser grasen die Auerochsen.

Das ist die Aussicht, die Mitglieder des Fischervereins Thierhaupten vom Aufenthaltsraum ihres neuen Heims aus genießen können. Im März – kurz vor dem coronabedingten Lockdown – ist der an die 190 Mitglieder starke Verein bereits eingezogen. Bei der neuen Fischerunterkunft handelt es sich um einen modernen Bau mit einer halb verputzten, halb mit Holz verkleideten Fassade. Eine Blechtafel mit dem Logod es Vereins wurde daran schon befestigt. Hohe Fenster lassen viel Licht in die Räume auf zwei Stockwerken. Außerdem schließt sich eine große Terrasse an das Gebäude an. Die Gestaltung der Außenanlage soll im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Fischerheim in Thierhaupten: Jahre lang wurde geplant

Mit den Planungen für das Projekt habe man bereits 2012 begonnen, wie sich der Vorsitzende Manfred Stiglmair erinnert. Damals stand man vor der Frage, das damalige Vereinsheim zu renovieren oder ganz neu zu bauen. Bei dem alten Fischerheim im Ortskern von Thierhaupten wäre unter anderem eine Mauersanierung nötig geworden. Außerdem hätte es dort keine Möglichkeit für eine Vergrößerung gegeben. Laut Stiglmair entspricht das alte Heim in etwa nur der Hälfte der Grundfläche des jetzigen.

So entschied man sich also dazu, am Ufer des Klosterweihers auf eigenem Grund ein neues Fischerheim zu errichten und das alte zu verkaufen. Fünf Jahre dauerten die Abstimmungen mit Landratsamt, Gemeinde und anderen Ämtern, bis dann 2017 die Genehmigung erteilt wurde.. Nötig dafür war die Änderung des Flächennutzungsplans, da es sich bei dem Gelände am Klosterweiher um einen so genannten Außenbereich handelt.

Im Oktober 2017 begann der Neubau des Fischerheims in Thierhaupten

Im Oktober 2017 begann der Bau. Dafür engagierten die Tierhauptener Fischer vor allem örtliche Firmen und Handwerker, die immer gleich zur Stelle gewesen seien und halfen, wo sie nur konnten – dafür ist Manfred Stiglmair als Vorsitzender besonders dankbar. Die Vereinsmitglieder selbst hätten ebenso fleißig mit angepackt und unzählige Arbeitsstunden geleistet und auch Bürgermeister Toni Brugger habe das Vorhaben stets unterstützt. Finanzieren ließ sich das 560.000 Euro teure Projekt unter anderem durch den Verkauf des ehemaligen Fischerheims, Eigenleistungen und Spenden der Mitglieder sowie durch einen Zuschuss vonseiten der Gemeinde.

Blickfang: So sieht das neue Fischerheim in Thierhaupten von außen aus. Bild: Laura Gastl

Der Neubau des Fischerheims hat es dem Verein möglich gemacht, sich zukunftsfähig aufzustellen. So entspricht zum Beispiel die Gestaltung des neuen Schlachtraums den aktuellen Hygieneauflagen. Eine moderne Räucheranlage wurde ebenfalls angeschafft. „Wir heizen jetzt elektrisch, aber geräuchert wird der Fisch noch immer mit Buchenholz“, erklärt Vorstandsmitglied und Jugendleiter Matthias Raba. Außerdem gibt es im Neubau viel mehr Stauraum, eine barrierefreie Toilette und ein Büro.

Der Schulungsraum im Obergeschoss kann vielseitig genutzt werden. Stiglmair zählt auf: „Darin können zum Beispiel Gruppenstunden für die Fischerjugend, Vorbereitungskurse für die Fischerprüfung, Schulungen zum Rutenbauen oder Fliegenbinden abgehalten werden.“ Abgesehen davon freut sich der Vorsitzende darüber, dass das Fischerheim und der seit 1988 vereinseigene Klosterweiher nun zusammenrücken und in direkter Nachbarschaft liegen. In derVergangenheit hätten das Gewässer und die alte Vereinsstätte nämlich „zwei eigeneStandbeine“ gebildet.

Fischerheim in Thierhaupten: Einmal im Monat werden Fische verkauft

Laut Stiglmair seies nun an der Zeit, „das neue Heim mit Leben zu füllen“. Jeden Freitag öffnetder Verein seine Türen für Mitglieder und Gäste. Außerdem findet der monatliche Fischverkauf wieder statt und auch einige Fischessen sind in Planung. ManfredStiglmair blickt in die Zukunft: „Wenn es Corona zulässt, können wir imnächsten Jahr hoffentlich eine offizielle Einweihungsfeier veranstalten.“

