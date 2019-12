vor 19 Min.

So wird der Heilige Abend plastikfrei

Sabine Spennesberger schmückt in Ustersbach ihre Präsente mit nachhaltigen Verpackungen. Das schützt die Umwelt, spart Geld und schafft eine persönliche Note.

Von Siegfried P. Rupprecht

Gerade zu Weihnachten überschwemmt eine Plastikflut die Haushalte, nicht zuletzt durch das Verpackungsmaterial. Warum also nicht plastikfreie Geschenke unter den Christbaum legen? Für Sabine Spennesberger aus Ustersbach ist dies längst eine Selbstverständlichkeit. Sie weiß aus Erfahrung: „Nachhaltige Geschenkverpackungen machen den Heiligen Abend plastik- und müllfrei.“

Für die Vorsitzende des Vereins für Gartenbau und Landespflege Ustersbach-Mödishofen ist ein ressourcenschonendes und nachhaltigeres Leben sehr wichtig. Speziell bei der Vermeidung von Plastik könne man sich kleine Ziele . So sei es eine Unsitte, Präsente in Plastikfolie einzuwickeln, mit Klebestreifen zu fixieren und mit Kunststoffbändern und Plastikschleifen zu verzieren Spennesberger: „Dabei geht es ganz ohne Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung.“

Der Haushalt gibt viel her

Das fängt für sie bereits beim Geschenkpapier an. „Warum dafür teure Materialien kaufen?“, fragt sie. Der Haushalt gebe viel her. Als Beispiel nennt sie Zeitungsseiten, Tapetenreste oder großformatige Kalenderblätter. „Sie erzielen mehr Aufmerksamkeit als herkömmliches Geschenkpapier.“ Darüber hinaus könne man Abbildungen oder Texte auswählen, die in Verbindung mit dem Geschenk stehen oder zum Beschenkten passen.

Dabei verzichtet sie ganz auf Klebestreifen: „Mit etwas technischem Geschick hält das Paper von allein.“ Eine Fixierung sei dann nicht notwendig. Wer sich das nicht zutraut, dem empfiehlt sie selbst gemachten Kleber. „In einem kleinen Glas einen Esslöffel feines Weizenmehl mit wenig Wasser verrühren, bis ein glatter Brei entsteht.“ Nach kurzer Zeit sei der Kleber einsatzbereit. Etwas aufwendiger sei dagegen die Kleisterherstellung aus Kartoffeln.

Zur Dekoration der Seiten verwendet sie Kartoffeln

Gerne arbeitet Spennesberger mit alten Kartons: „Aus ihnen lassen sich Geschenktüten und Boxen herstellen.“ Zur Dekoration der Seiten verwendet sie Kartoffeln. Aus ihnen lassen sich Stempel schnitzen und die Kartons bunt bedrucken. „Oder man bemalt die Hände mit Aquarellfarben und drückt sie auf die Hülle.“

Längst verpackt sie die Geschenke nicht nur in Papier und Karton. „Präsente, selbst unförmige, lassen sich in Tücher und Stoffe aus Baumwolle und Leinen wunderbar einwickeln.“ Dazu eignen sich ebenso handgestrickte Socken und Mützen, Stoffsäckchen oder -beutel, Handtücher, aber auch Einmachgläser und Blechdosen.“

Statt Plastikbänder nutzt sie Schleifenbänder aus Naturfasern. Jute, Baumwolle, Hanf oder Stoffreste sind ihre Favoriten. Auch das klassische Papierklebeband sei gut, zu verwenden, sagt sie. Als I-Tüpfelchen dekoriert die Gartenbauvereinsvorsitzende ihre Geschenke oft mit Naturmaterialien. „Ich liebäugle mit Blättern, kleinen Zweigen, Tannenzapfen, Gräser, Eicheln, Nüssen, Kastanien oder Hagebutten.“

Unikate, die von Herzen kommen

„Weihnachts- und Glückwunschkarten sind meist in Zellophan verpackt“, bemängelt sie. „Dabei macht es Riesenspaß, sie selbst herzustellen.“ Dazu verwendet sie Ton- und Bastelpapier oder ein Stück Pappe und klebt Motive, bunte Papierstücke oder Naturmaterialien auf. „So erhalten sie einen ganz besonderen persönlichen Aspekt“. Ihre Präsentverpackungen werden bei den Beschenkten mit Sicherheit auffallen, sagt Spennesberger: „Es sind Unikate, die von Herzen kommen.“

Tipp: Wer auf buntes Geschenkpapier nicht verzichten möchte, kann auf Recyclingpapier, beispielsweise vom „Blauen Engel“ zurückgreifen. 100 Prozent Altpapier wird dabei verwendet.

