vor 38 Min.

Souverän beim Test

Nachwuchs in Langweid meistert Prüfung und erhält Dank vom Kindergarten

Der Wissenstest für die Mitglieder der bayerischen Jugendfeuerwehren hatte in diesem Jahr ein interessantes Thema: „Verhalten bei Notfällen“ hieß es da. 21 Jugendliche der Freiwilligen Feuerwehr Langweid stellten sich dem Test. Abzeichen der Stufe Gold waren der Lohn für gründliche Vorbereitung und erfolgreiche Prüfung.

Zum Ende des Übungsjahres steht bei den Jugendfeuerwehren alljährlich der Wissenstest auf dem Ausbildungsplan. Dieser dient der Ergänzung der Feuerwehr-Grundausbildung. Die Ausbildung erfolgte durch die Jugendwarte Thomas Hörmann, Simon Strempfl und Sabrina Dehm. „Verhalten bei Notfällen“ stellt für die Feuerwehranwärter eine grundlegende Voraussetzung für den Feuerwehrdienst dar.

Der Aufbau der Rettungskette wurde beleuchtet und auch Grundkenntnisse in Erster Hilfe vermittelt. Das Absichern der Unfallstelle, der Notruf samt Sofortmaßnahmen und Erste Hilfe sowie die Übergabe der Unfallopfer an den Rettungsdienst waren hier die Themen. All dies stieß bei den jungen Feuerwehranwärtern im Alter von 15 bis 18 Jahren auf großes Interesse.

Die Prüfung zum Wissenstest erfolgte dann unter der Leitung von Markus Kopold, dem Kommandanten der Langweider Feuerwehr. Die Lernziele zum Schwerpunktthema des Wissenstests wurden schriftlich abgefragt. Dann schloss sich noch ein praktischer Teil an. Hier mussten eine vermisste Person aufgefunden werden und zudem die stabile Seitenlage und das Absetzen eines Notrufes demonstriert werden. Am Ende trugen alle 21 Teilnehmer, fünf Mädchen und 16 Jungen, stolz ihre Wissenstestabzeichen der Stufe 3 Gold nach Hause.

Beim Prüfungsabend sagte Manuela Birkner, die Leiterin des Langweider St.-Vitus-Kindergartens, Danke für die Unterstützung beim Umzug des Kindergartens mit einem Geschenkkorb und einer Spendenbox. (art)

