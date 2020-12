07:00 Uhr

Stadt Gersthofen verkauft Geschenke für guten Zweck

Aus den Hüllen echter Ballone gefertigt wurden die Gersthofer Ballontäschle. Ein Teil des Verkaufserlöses kommt der Stiftung Hilfe in Not zugute.

Viele Aktionen, die der städtischen Stiftung Hilfe in Not Gersthofen zugutekommen, mussten in diesem Jahr ausfallen. Nun hat sich die Stadtverwaltung etwas einfallen lassen.

Das perfekte Geschenk aus Gersthofen, von Gersthofern, für Gersthofer oder alles auf einmal? Mit Geschenken etwas Gutes tun und lokale Anbieter vor Ort oder karitative Zwecke unterstützen? Genau das ist von Donnerstag, 10., bis Samstag, 19. Dezember, möglich, denn die Stadt Gersthofen bietet an diesen neun Tagen individuelle City-Geschenke – nur solange der Vorrat reicht.

Ein treuer Begleiter für den Alltag, egal ob beim Einkaufen, Sport, für die Schule oder im Büro. Das alles ist das recycelte „Ballontäschle“, gefertigt aus einstigen Exponaten des Ballonmuseums. Sie nahmen an zahlreichen Wettbewerben teil, begeisterten Museumsbesucher und schrieben ein Stück Geschichte. Und genau diese Hüllen ehemaliger Heißluftballone, konkret des „Lütgendorf“ aus Gersthofen und des „Hofbräu Stuttgart“ aus Stuttgart, können jetzt unterm Weihnachtsbaum liegen. Kompatibel für jeden Alltag, unterstützt jedes „Täschle“ im Wert von zehn Euro vom Verkaufserlös zusätzlich die Stiftung Hilfe in Not Gersthofen mit einem Euro.

Gutscheine für Gastronomie in Gersthofen

Die Gersthofer Gastrolandschaft bietet einige Facetten. Und genau diese können Besitzer des ersten Gersthofer Gastro-Gutscheins jetzt ganz unkompliziert entdecken. Ein Gutschein kostet 20 Euro und wird bei 20 Partnern akzeptiert. Der Gutschein kann ganz unkompliziert für To-go- oder Lieferbestellungen im Lieblingsrestaurant oder in einer Location, die man schon längst einmal ausprobieren wollte, eingelöst werden. So kann man auf kulinarische Entdeckungsreise gehen und gleichzeitig Gastronomen direkt vor Ort unterstützen. Um die Gastronomen in dieser schwierigen Phase zeitnah zu unterstützen, hat der Gutschein eine Gültigkeitsdauer bis 31. März 2020. Die Liste der teilnehmenden Gastronomen ist ab dem 10. Dezember unter www.gersthofen-bleibt-stark.de/geschenke einsehbar.

Geschenkpapier und Stadthallentickets

Gastro-Gutschein, Ballontäschle oder weitere Geschenke hübsch verpackt unter dem Weihnachtsbaum: Das geht mit dem limitierten „Gerschthofer Gschenkpapier“. In weihnachtlichem Look oder zeitlosem Design für das ganze Jahr unterstützt auch hier jeder Bogen (Verkaufspreis zwei Euro) die Stiftung Hilfe in Not Gersthofen.

Kunst und Kultur erleben, in einzigartigem Ambiente, direkt im Herzen Gersthofens. Das vielfältige Programm der Stadthalle ist die perfekte Geschenkidee – als Ticket für eine bestimmte Veranstaltung oder auch als Gutschein für ein Event der Wahl. Besondere Momente und gemeinsame Zeit verschenken!

Die exklusiven Stadt-Gersthofen-Geschenke sind ausschließlich vom 10. bis 19. Dezember im Kartenvorverkauf im Ballonmuseum erhältlich. Die Öffnungszeiten sind jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag von 13 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr. (AZ)

