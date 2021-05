Einbruch in einen Getränkemarkt in Stadtbergen

Der Täter verschafft sich "mit roher Gewalt" Zutritt in die Ladenräume. Der Wert seiner Beute wird derzeit noch ermittelt.

In einen Getränkemarkt in Stadtbergen ist am Freitag eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich laut Polizei "mit roher Gewalt" Zutritt in die Ladenräume.

Der Einbruch in den Getränkemarkt in der Hagenmähderstraße auf Höhe der 10er-Hausnummern muss im Zeitraum zwischen 23 und 24 Uhr passiert sein. Nachdem der Täter in die Räume gelangt war, entwendete er diverse Waren. Die Höhe des Beuteschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Wer verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt und im Umfeld des Getränkemarkts gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (thia)