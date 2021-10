Zwei Frauen bringen Farbe ins Exerzitienhaus Leitershofen

Plus Gabriele Bittner und Hilde Mundinatz stellen im Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen aus. Die beiden Künstlerinnen haben eine besondere Beziehung.

„Acryl - Aquarell - Impressionen“ lautet der Titel der Ausstellung der Künstlerinnen Gabriele Bittner und Hilde Mundinatz, die am Sonntag nach der Messfeier im Oberen Foyer des Exerzitienhauses Leitershofen eröffnet wurde. In der Schau stellt Gabriele Bittner erstmals mit einer ihrer Schülerinnen aus.