Mit Panflöte und Entspannungsmusik zum Erfolg im Bürgersaal Stadtbergen

Zwei ausverkaufte Konzerte des Erfolgsduos Leonhardsberger und Schmid in Stadtbergen wurden mit Standing Ovations bejubelt.

Nach dreimaliger Verlegung aufgrund der Pandemie gab „Die Leonhardsberger & Schmid Show“ ihr Debut im Bürgersaal Stadtbergen. Dem Ruf des aus dem Mühlviertel in Österreich stammenden Stefan Leonhardsberger und des Augsburgers Martin Schmid zum Konzert folgten alle Fans und Liebhaber des schrägen Musikkabaretts. Auch im Kulturbüro war die Vorfreude groß: „Ein Traum! Wir sind überglücklich, endlich die ersehnte Premiere der Leonhardsberger und Schmid Show nachholen zu können und freuen uns sehr auf alle Gäste, auf zwei fabelhafte Abende und natürlich am meisten auf Stefan und Martin!“, so Stephanie Nawarra, Eventmanagerin Stadt Stadtbergen.

