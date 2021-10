Nach dem Standesamt geht es in den Partywagen bei McDonald's

Plus Manuel und Diana Greif feiern ihre Hochzeit im historischen Eisenbahnwaggon. Ein Jahr später gibt es einen weiteren Grund für ein Fest zwischen Pommes und Big Mac.

Die Tatsache, dass der Eisenbahnwaggon bei McDonald's in Stadtbergen aller Voraussicht nach verschrottet werden muss, hat bei unseren Leserinnen und Lesern große Bestürzung ausgelöst. Sogar Bürgermeister Paul Metz wünscht sich, er hätte früher von den Plänen erfahren, als die Inneneinrichtung noch komplett war. "Dann hätten wir den Waggon sofort als zusätzlichen Treffpunkt für unsere Jugendlichen in Stadtbergen abholen lassen." Mittlerweile ist das Abteil jedoch bereits entkernt, und nur noch die stählerne Hülle steht im Garten des Schnellrestaurants. Unvergessen aber wird die "Donnerbüchse", wie die Eisenbahner den historischen Waggon nannten, für Manuel und Diana Greif bleiben.