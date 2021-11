Neue Variante für Bergstraße in Leitershofen bekommt hauchdünne Mehrheit

Plus Die geplante Erschließung der Bergstraße wird erneut kontrovers im Stadtrat diskutiert. Mit 12:11 Stimmen setzt sich die neue Variante 2a durch. Die Anwohner sind enttäuscht.

Wie stark die Meinungen bei der geplanten Erschließung der Bergstraße in Leitershofen auseinander gehen, zeigte wieder einmal die Abstimmung über die unterschiedlichen Varianten des Ausbaus. Diskutiert wurden bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats zwei neue Vorschläge. Zu den bisherigen drei Möglichkeiten gesellten sich nun eine Variante 2a und eine Variante 4. Mit der denkbar knappen Mehrheit von nur einer Stimme einigte sich zwar das Gremium, die Anwohner aber sind nach wie vor enttäuscht von dem Beschluss.