Unbekannte beschädigen Toyota in Stadtbergen

Offenbar mit Vorsatz wird ein schwarzer Auris in der Stadtberger Polkstraße beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Ein geparkter Toyota ist in Stadtbergen von Unbekannten beschädigt worden. Der Wagen stand am Donnerstag 17 bis 20.25 Uhr in der Polkstraße im Bereich der 3er-Hausnummern.

Die Täter beschädigten laut Polizei den geparkten schwarzen Auris offenbar vorsätzlich an der Heckscheibe. Dem Halter entstand ein Schaden von vermutlich mehreren hundert Euro. Hinweise werden von der Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323 2610 entgegengenommen. (thia)