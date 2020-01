vor 45 Min.

Stefan Mross tritt mit Bernhard Brink auf

Show „Immer wieder sonntags“ macht in der Stadthalle Gersthofen Station

„Immer wieder sonntags“ heißt die Fernsehshow, die Stefan Mross in den Sommermonaten moderiert. Derzeit ist er mit Stars aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik unter demselben Motto unterwegs. Für den Auftritt am Sonntag, 1. März, um 16 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir zweimal zwei Freikarten.

Stefan Mross begeistert als Moderator, Sänger und Sketchpartner seit mehr als 15 Jahren ein Millionenpublikum mit dieser Show. Mit im Tourneegepäck hat er diesmal eine Reihe von renommierten Stars der Schlagerbranche. Seit mehr als vier Jahrzehnten mischt Schlager-Ikone Bernhard Brink bereits in diesem Metier mit. Der Sänger ist ebenso live zu erleben, wie die Zillertaler Haderlumpen, die sich nach 33 Jahren verabschieden. Außerdem sind auf der Tour die Newcomer Anna-Carina Woitschack und Robin Leon mit dabei.

Für das Konzert „Immer wieder sonntags – unterwegs“ am Sonntag, 1. März, ab 16 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir zweimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 27. Februar, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns die Zahl der Jahre, in denen Stefan Mross mit dieser Show sein Publikum schon begeistert.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 54,90/52,90/ 50,30 Euro gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstr. 12 sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

