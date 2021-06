Unbekannte stehlen Geldbeutel aus einem Auto

Ein unbekannter Dieb war auf dem Waldparkplatz bei Steppach am Werk. Nun wird er von der Polizei gesucht.

Unbekannter Dieb gesucht: Am Samstag in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 11.20 Uhr wurde am Waldparkplatz zwischen Steppach und Deuringen die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und der im Innenraum liegende Geldbeutel entwendet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der PI Gersthofen unter Tel: 0821/323-1810. (lig)