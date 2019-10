vor 50 Min.

Tag der offenen Tür in der neuen Krippe

Die neue Einrichtung in Horgau wird am Samstag eingeweiht

Die neue Kinderkrippe in Horgau mit neu angelegtem Garten ist fertig. Das wird am Samstag, 12. Oktober, gefeiert. Dazu lädt das Kindergartenteam am Samstag ab 10 Uhr alle Interessierten ein. Nach der Einweihungsfeier und dem Festakt können die neuen und umgebauten Räume besichtigt werden. Das ist geplant:

Um 10 Uhr werden die neuen Räume durch Pfarrer Karlheinz Reichart gesegnet.

Um 11.30 Uhr gibt es ein kleines Buffet.

Dieser beginnt am Samstag um 13 Uhr. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Für Kinder gibt es ab 13 Uhr verschiedene Aktionen. Es wird Brot gebacken, Holztäfelchen können gestaltet werden. Außerdem werden Märchen erzählt, es wird gebastelt und es gibt ein Gewinnspiel. Die neue Kinderkrippe in Horgau liegt an der Greuter Straße 35. (AL)

