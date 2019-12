vor 18 Min.

Theaterverein feiert in Diedorf eine doppelte Premiere

Mit dem Stück „Im Pfarrhaus ist der Teufel los“ weiht der Theaterverein in Diedorf seine neue Spielstätte in der Gaststätte Fendt ein.

Dieses Jahr hatte der Theaterverein Diedorf eine doppelte Premiere zu meistern. Anfang des Jahres ist die Schauspielgruppe in ihre neue Spielstätte der Gaststätte Fendt umgezogen. Somit war die Aufregung vor der ersten Aufführung besonders groß: Klappt alles mit dem Bühnenbau oder der Technik? Auch an die etwas kleinere Bühne musste man sich erst gewöhnen. Zudem entschieden sich die Verantwortlichen aufgrund der hohen Nachfrage, das Stück auch an zwei Sonntagen zu spielen. Viele Neuerungen, sowohl für die Schauspieler als auch für das Publikum.

Aber die Theatergruppe ist sehr zufrieden. Das diesjährige Stück „Im Pfarrhaus ist der Teufel los“ unter der Regie von Pia Frisch und Sigrid Erdle sei ein voller Erfolg gewesen und habe das Publikum von Anfang bis Ende begeistert, sind sich die Verantwortlichen sicher. Von allen Seiten seien begeisterte Stimmen an die Theatergruppe herangetragen worden: „Ein Stück wie aus dem wahren Leben.“

Ein Ersatzpfarrer muss her

In dem Theaterstück geht es um den alteingesessenen Pfarrer Bürstel (gespielt von Robert Frank), den seine Schwester Mechthild (Pia Frisch) überaus gesund ernähren möchte. Doch bei der Suche nach etwas Nichtvegetarischem fällt Pfarrer Bürstel die Kellertreppe hinunter und er verletzt sich. Ein Ersatzpfarrer muss her. Doch anstatt eines altbekannten Kollegen kommt der junge Karl Wolf (Bernhard Herzgsell), ein Pfarrer, der mit den alten Bräuchen nichts anfangen kann. Nicht nur, dass der Aushilfspfarrer die altbackenen Methoden von Pfarrer Bürstel nicht übernehmen will, plötzlich taucht noch Jenny, eine „Bekannte“ (Jana Frisch) von Pfarrer Wolf, die einem Rotlichtviertel entflohen war, auf.

Jetzt ist das Vertrauen der Gemeinde in den neuen Pfarrer komplett zerstört. Und Jenny bringt noch mehr Probleme: Sie wird von den Gangstern Checker (Joachim Wetzel) und Bonzo (Philipp Kerner) wieder entführt. Die geforderte Lösegeldsumme von 20.000 Euro treibt Pfarrer Wolf verdächtigerweise an dem Tag auf, an dem der heilige Kirchenpatron Michael aus der Kirche verschwunden ist. Zum Glück können die Ministranten Maxi und Franzi (Robin Wagner und Leon Müller) das Dilemma aufklären.

Der Höhepunkt des Stücks waren eine in Zeitlupe wiederholten Schlägerszene und ein heiterer Gottesdienst mit klarer Botschaft für Toleranz und gegen Vorverurteilung.

Drei Eigengewächse zum ersten Mal dabei

Besonders stolz ist Thomas Wetzel, Vorstand des Theatervereins, dass, neben Philipp Kerner, im gespielten Stück gleich drei Eigengewächse (Jana Frisch, Robin Wagner, Leon Müller) aus dem eigenen Kinder- und Jugendtheater Ihre Premiere bei den Erwachsenen feiern durften. Auch die Termine für die Aufführungen im Herbst 2020 sind schon reserviert. (AL)

Themen folgen