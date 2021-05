Thierhaupten

vor 49 Min.

Barbara Seidenschwann aus Thierhaupten hat 10.000 Schutzengel geschaffen

Plus Barbara Seidenschwann erklärt, wie ganz einfach kleine Freudenbringer entstehen können. Die Thierhauptenerin selbst fertigte bereits mehr als 10.000 Stück.

Von Steffi Brand

Schutzengel, Trostspender oder "nur" ein Dankeschön: Ende April waren die kleinen Engel, die Barbara Seidenschwann aus Thierhaupten in Handarbeit fertigt, eine kleine Aufmerksamkeit für die Pflegekräfte auf den Intensivstationen des Augsburger Klinikums. Doch die kleinen Engel, die Barbara Seidenschwann aus einzelnen Seiten alter Gotteslobe zusammensetzt, könnten noch viel mehr sein. Als Schutzengel für einen besonderen Menschen, als Dankeschön an eine engagierte Person oder als Trostspender für eine trauernde Person – so möchte die Thierhauptenerin ihre Schöpfungen verstanden wissen.

Themen folgen