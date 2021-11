Thierhaupten

vor 32 Min.

Mehr Hochwasserschutz für Thierhaupten sorgt für Bedenken

Vor drei Jahren wurden an der Staatsstraße zwischen Meitingen und Thierhaupten etliche Bäume für Hochwasserdurchlässe gefällt.

Plus Die Pläne zum Hochwasserschutz lösen im Ortsteil Ötz einige Befürchtungen aus. Aber warum?

Von Laura Gastl

Der Hochwasserschutz für Thierhaupten soll ergänzt werden. Geplant sind deshalb Maßnahmen entlang der Altnet sowie ein Ausbau des Flutkanals zwischen der Friedberger Ach und der Altnet. Im Laufe des Wasserrechtsverfahrens wurde jedoch festgestellt, dass dadurch Auswirkungen auf das Wochenendgebiet im Ortsteil Ötz entstehen könnten. In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung sprach Bernhard Vogt vom Planungsbüro Dr. Blasy und Dr. Øverland von den Einwendungen der Anlieger in Ötz und den Stellungnahmen dazu. Der Fachmann ist seit nahezu 20 Jahren mit den Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Thierhaupten vertraut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen