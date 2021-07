Urteil bestätigt: 68-Jährige aus Thierhaupten muss ins Gefängnis

Plus Eine Frau aus Thierhaupten versuchte Bürgermeister und Mitarbeiter der Gemeinde zu nötigen und soll dafür sieben Monate hinter Gitter.

Der Instanzenweg ist ausgeschöpft, jetzt bleibt nur noch das Gefängnis. Eine siebenmonatige Freiheitsstrafe erwartet eine 68-jährige Frau aus Thierhaupten. Sie hatte den örtlichen Bürgermeister und Gemeindebedienstete versucht zu nötigen. Sowohl gegen eine erste Verurteilung vor dem Amtsgericht als auch anschließend vor dem Landgericht hatte sich die Frau zur Wehr gesetzt. Jetzt verwarf das Bayerische Oberste Landesgericht die Revision gegen das Urteil des Augsburger Landgerichts vom März diesen Jahres, das somit Rechtskraft erlangt.