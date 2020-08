00:32 Uhr

Tierischer Besuch mit Assistenzhund

In Oberschönenfeld sind diese Tiere willkommen

Im Museum Oberschönenfeld, wie auch in den anderen beiden Museen des Bezirks Schwaben, dem Bauernhofmuseum in Illerbeuren und dem Museum KulturLand Ries in Maihingen, stehen in diesem Sommer nicht nur in den Ausstellungen Tiere im Mittelpunkt. Die Museen beteiligen sich auch aktiv an der aktuellen Initiative von „PfotenPiloten“ auf Anregung von Bezirksrat Volkmar Thumser, Beauftragter des Bezirks Schwaben für Menschen mit Behinderung und für Inklusion. Das Museum Oberschönenfeld, das Museum KulturLand Ries und das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren begrüßen Besuche von Menschen mit Assistenzhunden. Anlässlich der Internationalen Assistenzhundwoche Anfang August rückten Menschen in den Fokus, die aufgrund einer chronischen Einschränkung dauerhaft durch speziell dafür ausgebildete Assistenzhunde begleitet werden. Da bislang nur Blindenhunde in den Museen ausdrücklich erlaubt waren, sind die Museen nun auf Initiative von Volkmar Thumser einen weiteren Schritt auf dem Weg zum inklusiven Museum gegangen.

Nicht entsprechend ausgebildete Hunde dürfen allerdings nach wie vor nicht in die Museumsgebäude. (AL)

