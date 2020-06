06:00 Uhr

Tina Schüssler für Augsburger Medienpreis nominiert

Plus Rocksängerin und Sportlerin Tina Schüssler wurde für den Augsburger Medienpreis in der Kategorie Haltung nominiert. Sie ist in vielen sozialen Projekten engagiert.

Mut, Haltung und Perspektive sind die drei Kategorien des diesjährigen Augsburger Medienpreises. Dafür nominiert wurde auch die in Ottmarshausen lebende Rocksängerin Tina Schüssler in der Kategorie Haltung.

Seit über 27 Jahren stemmt die ehemalige dreifache Weltmeisterin ehrenamtlich unzählige soziale Projekte für Augsburg Stadt und Land, heißt es. Seit 2016 ist sie international in verschiedenen Bereichen unterwegs und repräsentiert stets positiv über Deutschlands Grenzen hinaus ihre Heimat.

Tina Schüssler könnte am 24. Juli Augsburger Medienpreis erhalten

„Wir sind Augsburg“, so heißt der Augsburgsong, den Tina Schüssler für ihre Geburtsstadt geschrieben und verfilmt hat. Er lief in mehreren Kinos und zählte über Nacht Tausende Klicks auf sämtlichen Portalen. Er zeigt die Stadt in allen möglichen Darbietungsformen, auch der Songtext erzählt interessant verpackt die Stadtgeschichte. Über 125 Mitwirkende waren beteiligt, darunter Schauspieler, Darsteller, Komparsen, Sänger, Tänzer sowie die Band – alle sind Augsburger, auch die Kameracrew und der Produzent sind aus dem Landkreis Augsburg.

Seit dem ersten Tag des Corona-Lockdowns ist die Powerfrau das moderierende TV-Gesicht der „Geisterkonzerte“ in den PM7 Studios Augsburg und Muxx. TV Köln. Mit einer enormen Reichweite, über 18 Medienpartnern, mehreren Fernsehcrews und einem riesigen Team, bietet sie seit über zehn Wochen kostenlos eine Bühne mit professionellen Livestreams für Musiker und Künstler. Alle sind sich einig: „Kultur darf nicht zum Stillstand kommen und Musik muss leben!“ Der Augsburger Medienpreis 2020 findet am 24. Juli ab 20 Uhr im Kongress am Park statt. Veranstalter ist das Medienforum.

