vor 21 Min.

Trickbetrüger legt Senior (79) mit Uhren rein

Statt teurem Schmuck gab es billigen Ramsch

Opfer eines Trickbetrügers ist ein 79-Jähriger in der Bauernstraße in Stadtbergen geworden. Der Vorfall ereignete sich bereits am 5. Juli.

Laut Polizei spiegelte der Betrüger seinem Opfer zunächst vor, es zu kennen, und erschlich sich sein Vertrauen. Wenig später bot er dem 79-Jährigen vermeintlich wertvolle Uhren für mehrere hundert Euro zum Kauf an, in Wirklichkeit war die Ware billiger Ramsch.

Der Senior hob Geld von der Bank ab und gab dem Betrüger, der längst über alle Berge ist. Laut Polizei war es ein etwa 50 Jahre ater Mann, 1,70 Meter groß, schlank und mit Glatze. Er sprach Deutsch mit italienischem Akzent und fuhr ein Auto mit italienischem Kennzeichen.

Die Polizei nimmt an, dass der Mann sich am Freitag vor zwei Wochen (5. Juli) länger in der Bauernstraße aufgehalten hat, um ein Opfer zu erspähen. Hinweise nimmt sie unter 0821/32326 10 entgegen.

