Trotz Hitze und Regen gibt es einen Rekord

Vielleicht lag es auch an den Schauern vom Vortag, dass am Samstag noch einmal besonders viele Menschen auf das Festival kamen. Die Veranstalter glauben, dass es einen neuen Besucherrekord gegeben hat. Genaue Zahlen liegen jedoch nicht vor, da es aufgrund des freien Eintritts keine Tickets gibt und beim Dinkel ein ständiges Kommen und Gehen ist.

Von Tobias Karrer

Von sengender Hitze bis zu heftigen Schauern – beim Festival in Dinkelscherben war alles dabei. Alles in allem fällt das Fazit des Organisationsteams aber sehr positiv aus. Immerhin gehen die Veranstalter davon aus, dass so viele Besucher wie noch nie zu der viertägigen Party nach Dinkelscherben kamen.

Wichtigstes Thema an allen vier Tagen war das Wetter. Am Samstag entschied das Team um Bürgermeister Edgar Kalb sogar noch, mehrere große Zelte zum Schutz vor Regen aufzustellen. Wirklich gebraucht hätte es die aber nicht, sagt Kalb. Ernst Lutz, dessen Metzgerei-Unternehmen mit zwei großen Ständen auf dem Festival vertreten ist, bringt es auf den Punkt: „Besser hätten wir es nicht treffen können. Die Prognosen waren eigentlich nicht gut.“

Freitagnacht hat das Organisationsteam ernsthaft darüber nachgedacht, das Festival früher enden zu lassen. Am Freitag ab 22 Uhr war überall am Himmel um Dinkelscherben Wetterleuchten zu sehen. „Aber auch an dem Abend hatten wir Glück“, betont Stefan Rittel, der sich beim Festival vor allem um die Logistik von Sitzgelegenheiten, Kühlwagen und Getränken kümmert. Bürgermeister Edgar Kalb zeigt auf sein Handy und erklärt: „Wir hatten das Regenradar immer im Blick, und lange schien über Dinkelscherben alles frei.“

Vielleicht lag es auch an den Schauern vom Vortag, dass am Samstag noch einmal besonders viele Menschen auf das Festival kamen. Rittel erklärt: „Ich glaube, am Samstag haben wir einen neuen Besucherrekord aufgestellt.“ Genaue Zahlen gibt es nicht, da „das beim Dinkel immer ein Kommen und Gehen ist“, sagt Kalb. Allerdings geht es Josef Kerler von den Ortsvereinen Oberschöneberg, die bei den Aufbauarbeiten mithelfen und zwei Getränkestände übernehmen, ähnlich. Er erklärt: „Die Leute sind sehr entzerrt gekommen, wir haben am Samstag einen super Umsatz gemacht, und trotzdem war alles entspannt.“ Am Sonntagnachmittag kam der Regen aber auch nach Dinkelscherben. Nach einer kurzen Beratung beschlossen die Verantwortlichen, das Festival dennoch durchzuziehen.

Natürlich haben die Organisatoren auch ihre persönlichen Highlights auf dem Festival erlebt. Edgar Kalb hat zum Beispiel die Creedence Clearwater Revival Band aus der Slowakei besonders gut gefallen. Paul Schreiber, der sich vor allem um die Elektrik auf dem Festival kümmert und dafür geschätzte zehn Kilometer Kabel verlegt, nennt die Thoma-Brüder. Am Samstag habe er extra noch ein paar Scheinwerfer aufgebaut, damit die drei Jugendlichen ihre Jonglage-Show ein drittes Mal präsentieren können.

Kerlers Highlight ist vor allem der Zusammenhalt der Helfer. „In Oberschöneberg reicht eine WhatsApp-Nachricht und ich habe genügend Leute zusammen“, sagt er. Bürgermeister Kalb schätzt, dass beim Dinkelfestival etwa 300 Freiwillige mitanpacken.

Nicht vergessen dürfe man die Anwohner, die einen großen Anteil daran haben, dass das Dinkelfestival in dieser Form stattfinden kann, betont das Organteam. Das Konzept, dass am Freitag und Samstag um zwölf die Musik aufhöre, um eins der Ausschank schließe und um zwei das Gelände geräumt werde, habe sich auch dieses Jahr bewährt, betont Kalb. Weder der Sicherheitsdienst noch die Sanitäter hätten von größeren Vorkommnissen berichtet. „Die Sanis meinten sogar, dass sie am Samstag nicht einmal ein Pflaster gebraucht hätten“, sagt Schreiber.

Dass alles ruhig geblieben ist, bestätigt auch die Polizei in Zusmarshausen. Die einzige Meldung betreffe eine Sachbeschädigung an einem Bauzaun. "Aufgefallen

