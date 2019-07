Trotz Zerkarien: Bürgermeister Uhl springt in den Rothsee

Plus Der Zusmarshauser Bürgermeister will die Angst vor „Entenflöhen“ nehmen. Was der aktuelle Zerkarien-Fall für den Schwarzbräu-Triathlon bedeutet.

Er macht es wieder. Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl will in den Rothsee springen, um den Bürgern die Angst vor Zerkarien zu nehmen. Die seien zwar „äußerst lästig und unangenehm“, aber nicht gefährlich. Das möchte Uhl beweisen.

Zusammen mit Karl Sendlinger und weiteren Badewilligen geht es am Dienstag, 9. Juli, um 11.30 Uhr ins Wasser. Treffpunkt ist der Steg an der Südseite des Rothsees. „Der Rothsee ist eben ein natürliches Gewässer“, sagt Bürgermeister Uhl. Natürlich sei es ärgerlich, dass erneut Zerkarien im See gefunden wurden. Er wolle aber zeigen, dass man dennoch darin baden könne. Bereits beim vergangenen Zerkarien-Fund sprang Uhl medienwirksam vom Steg in den Rothsee.

Befallen Zerkarien den Menschen droht juckender Ausschlag

Das Gesundheitsamt stellte am Montag sogenannte „Entenflöhe“ im See fest. Zerkarien sind nach Aussage des Gesundheitsamtes Larven von Saugwürmern, die in der Regel nur Enten befallen. Die Lebensdauer der Larven beträgt zwei bis drei Tage. Befallen diese Larven Menschen, droht ein juckender Hautausschlag. Laut Gesundheitsamt kann der bis zu drei Wochen lang andauern. Mindestens neun Menschen sind davon nach dem aktuellen Zerkarien-Fund im Rothsee bereits betroffen.

Dass das ärgerlich ist, denkt auch Karl Sendlinger, Organisator des Schwarbräu-Triathlons, am 14. Juli. Er geht dennoch im Rothsee baden und rät auch den Traithlon-Teilnehmern nicht zu übertriebener Vorsicht. „Die Zerkarien sind vor allem am Rand“, sagt Sendlinger. Wer vom Steg ins Wasser springe und ruch den See schwimme, habe weniger zu befürchten. Sendlinger geht außerdem davon aus, dass die Zerkarien durch das kühlere Wetter bald verschwinden. Er sagt: „Der Triathlon findet auf jeden Fall statt“. Rund 230 Anmeldungen gebe es bereits. Einige Teilnehmer hätten ihn bereits angerufen, um sich über die Wasserqualität zu informieren. Konkrete Absagen gebe es bislang noch nicht. Sendlinger ist zuversichtlich, dass das auch so bleibt.

2016 sind schon einmal Zerkarien im Rothsee aufgetaucht

Vor drei Jahren, im Sommer 2016, sind schon einmal Zerkarien im Zusmarshauser Rothsee aufgetaucht. Auch damals stand der Schwarzbräu-Triathlon an. „Am Ende haben drei oder vier Teilnehmer abgesagt“, sagt Sendlinger. Deshalb die ganze Veranstaltung zu verschieben, komme nicht in Frage. Auch aus finanzieller Sicht wäre das schwierig, erklärt Sendlinger.

Die Triathlon-Teilnehmer schwimmen zunächst durch den See und steigen dann aufs Rad. In zwei runden legen sie etwa 20 Kilometer zurück, bevor es zu Fuß um den See geht. Los geht es am Sonntag, 14. Juli, um 9 Uhr. Ein zweiter Start findet um 11 Uhr statt.