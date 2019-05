vor 37 Min.

Übertrittszeugnis: Ist dieses System gerecht?

Wo Wohlstand herrscht und die Eltern studiert haben, schaffen mehr Kinder die Hürden fürs Gymnasium oder die Realschule. Aber der Druck ist enorm.

Von Tobias Karrer

„Wir können uns erst nach dem Notenschluss wieder entspannen.“ Diesen oder einen ähnlichen Satz hat sicher schon mancher von Eltern gehört, die ein Kind in der vierten Klasse haben. Der Grund: der Übertritt, Kurzform für den Notendurchschnitt, der für den Besuch an der weiterführenden Schule maßgeblich ist. Für viele Familien fühlte sich deshalb der gestrige Tag schon wie der letzte Schultag an. Denn es gab Übertrittszeugnisse, und diese bedeuten für die Kinder eine wichtige Weichenstellung für ihre Zukunft: Gymnasium, Realschule oder Mittelschule – der Notendurchschnitt zeigt die Richtung an. Wird der erforderliche Schnitt nicht erreicht, ist ein Probeunterricht möglich. Entsprechend groß war manchmal der Druck in den vergangenen Monaten auf die Familien und Kinder.

Es müssen über 20 Tests absolviert werden

Deshalb steht das bayerische System in der Kritik: „Das aktuelle Übertrittsverfahren ist nicht mehr zeitgemäß“, erklärt die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Simone Strohmayr aus Stadtbergen. „Die Belastung der zehnjährigen Kinder ist inzwischen so hoch, dass sie einigen von ihnen wirklich Motivation, Lernfreude und auch die Gesundheit raubt. Für den Übertritt müssen über 20 Tests absolviert werden!“ Sie fordert einen Runden Tisch mit Experten, die Lösungen erarbeiten sollen.

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann, spricht von einem „immensen Druck für die Kinder“. Das jetzige Modell helfe vor allem denjenigen, die von ihren Eltern stark unterstützt werden. Das ist ihrer Ansicht nach nicht bildungsgerecht.

Die Initiative Übertritt Bayern, die die Zahlen von des Kultusministeriums zusammengestellt hat, stellt die Gerechtigkeit des Systems infrage und will mit der Aufstellung auf Missstände hinweisen. Der prozentuale Unterschied zwischen den Landkreisen sei „extrem unterschiedlich“. Die Grundschulen bescheinigten hier 51 Prozent aller Schüler die Eignung für das Gymnasium. Eine Empfehlung für die Realschule bekamen 20 Prozent. Jörg Faßnacht, der Kreisvorsitzende beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), kennt die Übertrittsthematik. „Vor allem der Akademikeranteil unter den Eltern ist ausschlaggebend“, erklärt er. Dabei spielt Faßnacht vor allem auf die „Speckgürtel“ der Städte an, in denen häufig „exorbitant“ viele Schüler auf das Gymnasium gehen würden.

„Irgendwann kommt eine Selektion“

So gehen in den Stadtteilen von Neusäß in manchen Jahren mehr als zwei Drittel aller Schüler nach der Grundschule aufs Gymnasium oder auf die Realschule. Das führt Faßnacht auf eine „massive Förderung“ im Elternhaus zurück. Auf die Frage nach der Gerechtigkeit antwortet er: „Ob das tatsächlich gerecht ist, kann ich nicht beurteilen, aber durch bestimmte Kriterien entstehen ganz unterschiedliche Wohnverhältnisse.“ Auch Faßnacht weiß, dass der Übertritt auf eine weiterführende Schule nicht in allen Bundesländern gleich geregelt ist. Alles in allem betont er aber: „Irgendwann kommt eine Selektion. Bei der Frage des Zeitpunkts gibt es für jedes Modell ein Für und Wider.“

Die Forderung, den Eltern die Entscheidung zu überlassen, sieht er allerdings kritisch. „Natürlich kennen sie ihr eigenes Kind am besten, aber ein Lehrer, der zwei Jahre mit einem Schüler gearbeitet hat, kann durchaus eine pädagogisch fundierte Entscheidung treffen.“(kart, dav)

