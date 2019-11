10:37 Uhr

Unbekannter bricht in Wohnung in Aystetten ein

Der unbekannte Täter bricht ein Fenster einer Doppelhaushälfte ein. Was er erbeutete, ist noch unklar.

Ein Unbekannter ist am Samstag zwischen 14 und 20.15 Uhr in eine Wohnung in Aystetten eingebrochen. Laut Polizei brach der Täter ein Fenster ein Doppelhaushälfte auf, stieg ein und durchsuchte das Haus. Der Beuteschaden ist nicht bekannt. (kinp)

