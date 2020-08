11:19 Uhr

Unbekannter klaut Werbeschild in Form von Eiswaffel

Ein Werbeschild ist vor einer Bäckerei in Fischach geklaut worden. Die Polizei in Zusmarshausen bittet um Hinweise.

Das Werbeschild stand vor einer Bäckerei in Fischach. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Fischach ein Werbeschild in Form einer Eiswaffel geklaut. Das Werbeschild stand vor einer Bäckerei in der Fischacher Poststraße. Wie die Polizei hatte das Schild einen Wert von rund 150 Euro. Nun suchen die Beamten nach Hinweisen. Zeugen meldet sich bitte unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

Themen folgen